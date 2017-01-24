В Україні почали судити колишнього ватажка терористів "ДНР"

Генпрокуратура задовольнила клопотання слідчих СБУ щодо заочного засудження Павла Губарєва.

Він очолював так зване "Народне ополчення Донбасу" і був незаконно обраний так званим народним губернатором Донеччини.

Губарєва підозрюють у закликах до повалення конституційного ладу та захопленні державної влади, створенні терористичної організації та масових заворушеннях.

У травні 2014-го року Служба безпеки України оголосила його у розшук.

До війни на Донбасі він був підприємцем і організовував дитячі свята. Зокрема, виступав у ролі Діда Мороза.

Також у мережі збереглися фото, на яких Губарєв позує у формі російської націоналістичної організації з символікою, схожою на фашистську.

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