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В Україні почався позачерговий призов до Нацгвардії

12:32, сьогодні 119 Читать новость на русском
В Україні стартував позачерговий призов до Нацгвардії
В Україні стартував позачерговий призов до Нацгвардії / 24 Канал

8 серпня в Україні стартував позачерговий призов до лав Національної гвардії.

Цю інформацію підтвердив прес-офіцер Нацгвардії Руслан Музичук, інформує "5 канал".

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За наказом Порошенка, який він підписав 7 липня, до кінця серпня для проходження служби оберуть осіб призовного віку – від 20 до 27 років.

Найперша причина теперішнього призову – це те, що кількість завдань збільшується і тому потрібно збільшити кількість строковиків для виконання цих завдань. Нині, наприклад, перед нацгвардійцями визначено 19 завдань, які потрібно виконувати,
– пояснив прес-офіцер.

У Нацгвардії запевняють, що призваних строковиків в зону АТО не відправлятимуть. Після підготовки вони виконуватимуть завдання із забезпечення громадського порядку на території областей, в яких будуть проходити службу, а також спеціальні завдання Національної гвардії.

Скільки саме строковиків мають призвати – не повідомляють.

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Теги: Новини України Нацгвардія Збройні Сили України
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