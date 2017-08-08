В Україні почався позачерговий призов до Нацгвардії

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8 серпня в Україні стартував позачерговий призов до лав Національної гвардії.
Цю інформацію підтвердив прес-офіцер Нацгвардії Руслан Музичук, інформує "5 канал".
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За наказом Порошенка, який він підписав 7 липня, до кінця серпня для проходження служби оберуть осіб призовного віку – від 20 до 27 років.
Найперша причина теперішнього призову – це те, що кількість завдань збільшується і тому потрібно збільшити кількість строковиків для виконання цих завдань. Нині, наприклад, перед нацгвардійцями визначено 19 завдань, які потрібно виконувати,
– пояснив прес-офіцер.
У Нацгвардії запевняють, що призваних строковиків в зону АТО не відправлятимуть. Після підготовки вони виконуватимуть завдання із забезпечення громадського порядку на території областей, в яких будуть проходити службу, а також спеціальні завдання Національної гвардії.
Скільки саме строковиків мають призвати – не повідомляють.
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