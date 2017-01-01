В Україні подешевшали ліки

Із 1 січня в Україні мають здешевшати ліки
Про це повідомляє Укрінформ.
Здешевшання має відбутися через запровадження урядом регулювання цінової надбавки.
У постанові мовиться про цілий перелік ліків на кілька сотень найменувань. Зокрема, це препарати для лікування серцево-судинних захворювань, астми, діабету. Ціна на них залежатиме від східноєвропейських аналогів.
Окрім того, на ці ліки запроваджують поняття "референтної ціни", яка залежатиме від вартості препаратів у п'яти країнах Європи: Польщі, Словаччині, Угорщині, Латвії та Чехії.
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