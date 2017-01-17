В Україні порахували збитки від заборони транзиту через Росію

Заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань розповів, скільки збитків зазнала Україна через обмеження транзиту вітчизняних товарів через територію Росії.

Як заявив він в ефірі "Громадського радіо", збитки становлять близько одного мільярда доларів.

Ситуація насправді складна. Втрати через обмеження транзиту територією РФ складають понад мільярд доларів, це близько 2% ВВП. Це прямі втрати експортерів, які втратили ринки. А ще – втрати перевізників,

– сказав Довгань.

Росія заблокувала майже увесь транзит своєю територією українських товарів до країн Середньої Азії. Це, на думку Довганя, унікальний випадок транзитної війни, адже фактично, весь експорт України, який йшов залізничними чи автомобільними шляхами через територію РФ, було заблоковано.

Чиновник також зазначив, що Україна нині оскаржує дії Росії в Світовій організації торгівлі. Він також зазначив, що позиція Росії дуже непевна і вони сподіваються, що до кінця року обмеження будуть визнані незаконними.

Україна досі не ввела обмеження на транзит російських товарів. Однак згодом країни-члени СОТ, в тому числі й Україна, можуть запровадити торговельні обмеження щодо Росії.

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Довгань пояснив, чому Україна досі не ввела обмежень.

"По-перше, це би вдарило по споживачах у Європейському Союзі. Друге — знову ж таки, ми б понесли втрати. "Укрзалізниця" втратила б близько 80 мільйонів доларів щомісяця. В тому числі, зазнали б втрат українські автомобільні перевізники. Тут важче порахувати, бо вони переважно приватні. І третя причина — це б послабило наші позиції під час оскарження дій РФ у СОТ", – пояснив Довгань.