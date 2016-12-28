В Україні змінили правила перепланування житла

Відтепер для перепланування житла не потрібно отримувати дозволи.

Відповідну постанову прийняв Кабмін, повідомляє прес-служба міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

Відтепер власникам житла або наймачам гуртожитків, за погодженням з власником, при виконанні робіт з переобладнання та перепланування, які не передбачають втручання в несучі конструкції або інженерні системи загального користування, не потрібно отримувати дозвільних документів,

– зазначили у міністерстві.

Окрім того, після завершення робіт введення об’єкта в експлуатацію також не потребуватимуть.

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