В Україні створили сервіс для людей, які надумали вчинити самогубство

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В Україні готують до впровадження національну лінію кризової допомоги.
Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.
Національну телефонну службу підтримки кризових станів планують зробити конфіденційною, цілодобовою та доступною за єдиним коротким номером телефону.
"Кожен житель України не повинен лишатися на самоті із своїми проблемами. Ми хочемо, щоб людина, яка переживає особисту кризу або думає про самогубство мала можливість зв'язатися з підготовленим співрозмовником. І, як доводить міжнародний досвід, телефонний дзвінок – це той перший крок, що робить людина, яка потребує допомоги", – зазначила заступник міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Оксана Сивак.
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