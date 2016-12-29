До кінця січня 2017 року в Україні створять єдиний національний перелік ліків. Це необхідні препарати, які купуватимуть за державні гроші і надаватимуть пацієнтам у лікарнях безкоштовно.

Про це заявила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Це є базові ліки, які ми можемо гарантувати 100% оплати на госпітальному рівні. І ті, які будуть включені до програми реімбурсації. Будемо переглядати перелік постійно, щоби додавати ті ліки, які не були включені, або виключати ліки, які вже не потрібні,

– заявила виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Нині Міністерство охорони здоров’я збирає поради від пацієнтів щодо переліку необхідних медикаментів. Упродовж місяця їх мають внести до загального списку.

Якщо в лікарнях вимагатимуть гроші за ці ліки, хворим радять звертатися в МОЗ.

Читайте також: В Україні стане складніше оформити фальшивий лікарняний