В Україні суттєво зміниться погода

З 9 березня в Укрїані почнеться похолодання.
Про це повідомляє Опогоде.
9 – 10 березня в Україні очікується похолодання до 7 – 12 градусів тепла, а от у суботу та неділю температура подекуди опуститься до нуля.
У більшості областей переважатиме суха погода, дощі пройдуть на заході, а в неділю опади поширяться на центр, північ та місцями у південну частину.
У Києві 9 – 10 березня очікується хмарна погода з проясненнями.
Температура повітря вночі 3 – 5 градусів тепла, вдень 9 березня 10 – 12 градусів тепла, 10 березня 7 – 9 градусів тепла.
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