В Україні відзначають День прикордонника

28 травня українські прикордонники святкують своє професійне свято.

День прикордонника 28 травня в Україні відзначають з 2003 року.

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Українських прикордонників зі святом вже привітав Президент України Петро Порошенко.

"Сьогодні відзначають своє професійне свято ті, хто вдень і вночі стоїть на варті кордонів нашої держави. Щиро вдячний вам за міцність духу!" – написав у своєму Twitter прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Сьогодні відзначають своє професійне свято ті, хто вдень і вночі стоїть на варті кордонів нашої держави. Щиро вдячний вам за міцність духу! pic.twitter.com/3K1hnrIH25 — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 28 травня 2017 р.

Редакція 24 Каналу принагідно приєднується до привітань усім, хто захищає українські кордони!