В Україні відзначають Господнє Вознесіння: що не можна робити у святковий день

Християни святкують Вознесіння Господнє на 40-й день після Великодня – день коли дух Ісуса Христа піднявся на небо.

Про це пише Gazeta.ua.

Українці мають чимало традицій, пов'язаних з цим святом. Зокрема, більшість пов'язані з тим, що не можна робити у цей день.

У період від Великодня до Вознесіння особливо українці шанували жебраків і хворих – вони їм роздавали милостиню. Тож не можна було смітити на вулиці і плювати, тому що ненароком потрапите в Ісуса, або Він це помітить, будучи у подобі жебрака.

Великий гріх на Вознесіння – робота на городі, по домашньому господарству, прибирання у хаті та інше.

У цей день не можна говорити "Христос Воскрес", адже на Вознесіння з церков виносять Плащаницю.

Українці вірили, що у це свято не можна думати про погане – краще день провести у колі сім'ї. Дехто радить згадати померлих родичів.

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А от що можна за народними прикметами, то це молитися – вважається, що саме у цей день Господь особливо чує всі прохання вірян, тож варто молитись особливо ревно, просячи про життєво необхідне, але не багатства.

Не забували українці і про прикмети щодо погоди: якщо не буде дощу на Вознесіння, так не буде шість тижнів. А як піде дощ на Вознесіння – то буде шість тижнів йти. Українці вірили, що саме після Вознесіння Господнього літо вступає у свої права.