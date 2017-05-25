В Україні відзначають Господнє Вознесіння: що не можна робити у святковий день

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Християни святкують Вознесіння Господнє на 40-й день після Великодня – день коли дух Ісуса Христа піднявся на небо.
Про це пише Gazeta.ua.
Українці мають чимало традицій, пов'язаних з цим святом. Зокрема, більшість пов'язані з тим, що не можна робити у цей день.
У період від Великодня до Вознесіння особливо українці шанували жебраків і хворих – вони їм роздавали милостиню. Тож не можна було смітити на вулиці і плювати, тому що ненароком потрапите в Ісуса, або Він це помітить, будучи у подобі жебрака.
Великий гріх на Вознесіння – робота на городі, по домашньому господарству, прибирання у хаті та інше.
У цей день не можна говорити "Христос Воскрес", адже на Вознесіння з церков виносять Плащаницю.
Українці вірили, що у це свято не можна думати про погане – краще день провести у колі сім'ї. Дехто радить згадати померлих родичів.
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А от що можна за народними прикметами, то це молитися – вважається, що саме у цей день Господь особливо чує всі прохання вірян, тож варто молитись особливо ревно, просячи про життєво необхідне, але не багатства.
Не забували українці і про прикмети щодо погоди: якщо не буде дощу на Вознесіння, так не буде шість тижнів. А як піде дощ на Вознесіння – то буде шість тижнів йти. Українці вірили, що саме після Вознесіння Господнього літо вступає у свої права.