В Україні випробували силу літака Ан-178

В межах програми наземних випробувань транспортного літака Ан-178 відбулося випробування із завантаження-розвантаження авіаційних вантажних контейнерів та палет.

Про це повідомили у прес-службі ДП "Антонов".

Результати проведених випробувань підтвердили заявлені можливості літака із завантаження-розвантаження, розміщення та кріплення авіаційних вантажних контейнерів та палет у вантажній кабіні літака,

– зазначили на держпідприємстві.

На сьогодні літак Ан-178 здійснив 115 польотів загальною тривалістю понад 194 години, враховуючи попередній етап льотних випробувань на великих кутах атаки.

Зазначимо, що Ан-178 був розроблений на базі пасажирського літака Ан-158. Літак має змінену форму фюзеляжу, рампу для вантаження і вивантаження габаритних вантажів і здатний перевозити до 18 тонн вантажу, в тому числі великовантажні морські контейнери 1С.

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Літак призначений для заміни транспортного літака Ан-12.