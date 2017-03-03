В Україні визнали неплатоспроможним ще один банк

Національний банк України визнав "Вектор Банк" неплатоспроможним.

Про це повідомляє прес-служба фінрегулятора.

"Відповідно до вимог ст. 76 закону України "Про банки і банківську діяльність" 2 березня 2017 року правління НБУ прийняло рішення віднести ПАТ "Вектор Банк" до категорії неплатоспроможних", – йдеться у повідомленні.

У Нацбанку зазначили, що серед головних причин визнання ВАТ "Вектор Банк" неплатоспроможним є: суттєве зменшення ліквідних коштів банку та подання недостовірної статистичної звітності, погіршення фінансових показників діяльності та інше.

В НБУ запевнили, що 95% всіх вкладників "Вектор банку", а це – 852 людини, отримають свої гроші у повному обсязі. Клієнти, чиї вклади перевищують 200 тисяч гривень, отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом.

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Нагадаємо, 23 лютого Національний банк прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "Платинум Банк".