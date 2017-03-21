В Україні вперше відкликали депутата місцевої ради

У Кам’янському, що на Дніпропетровщині, відкликали депутата міської ради від "Блоку Петра Порошенка" Юрія Литвиненка.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Постанову про припинення повноважень депутата ухвалила на своєму засіданні Кам’янська територіальна виборча комісія, цій ухвалі передувало рішення партійного з’їзду.

Як повідомили у БПП, Литвиненко не проводив прийом громадян, нераціонально використовував кошти депутатського фонду та пропускав засідання міської ради та комісій.

Наразі Литвиненко вивчає документи про своє відкликання, щоб визначитись з подальшими діями. Він не виключає, що оскаржуватиме рішення в суді.

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Додамо, Закон про місцеві вибори, ухвалений у 2015 році, передбачає можливість відкликання депутата місцевої ради, який не справляється зі своїми обов’язками.