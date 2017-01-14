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Телеканал новин 24 Новини Технології
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

В Україні вперше відкрилася виставка роботів

12:49, сьогодні 171 Читать новость на русском
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На ВДНГ вперше в Україні проходить шоу-виставка роботів-дронів.

Техніку привезли з-за кордону – з Америки, Франції, Китаю та Росії. А от виконувати команди навчали вже вітчизняні фахівці. За словами організаторів, запрограмувати роботів було найскладнішим. Особливо створити шоу танцюючих дронів.

Весь світ вже зробив великий крок вперед, і весь світ вже дуже близько контактує з роботами. Україна в цьому плані ще тримається позаду. І ми вирішили привезти сюди роботів і показати людям, що вони можуть весело проводити з ними час, спілкуватися, контактувати,
– поділилася головна адміністраторка виставки Юлія Максимюк.

Загалом в експозиції представлено більше 20 видів роботів. З ними можна спілкуватися, грати у футбол та влаштувати двобій між роботами.

Поринути у світ сучасних технологій можна на ВДНГ в Києві у четвертому павільйоні. Триватиме виставка до 22 січня.

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Теги: Київ Розробки робототехніка LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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