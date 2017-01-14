В Україні вперше відкрилася виставка роботів
На ВДНГ вперше в Україні проходить шоу-виставка роботів-дронів.
Техніку привезли з-за кордону – з Америки, Франції, Китаю та Росії. А от виконувати команди навчали вже вітчизняні фахівці. За словами організаторів, запрограмувати роботів було найскладнішим. Особливо створити шоу танцюючих дронів.
Весь світ вже зробив великий крок вперед, і весь світ вже дуже близько контактує з роботами. Україна в цьому плані ще тримається позаду. І ми вирішили привезти сюди роботів і показати людям, що вони можуть весело проводити з ними час, спілкуватися, контактувати,
– поділилася головна адміністраторка виставки Юлія Максимюк.
Загалом в експозиції представлено більше 20 видів роботів. З ними можна спілкуватися, грати у футбол та влаштувати двобій між роботами.
Поринути у світ сучасних технологій можна на ВДНГ в Києві у четвертому павільйоні. Триватиме виставка до 22 січня.
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