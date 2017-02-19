В Україні заборонили два медичні препарати

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила продаж в Україні двох медичних препаратів - на таблетки від головного болю "Темпалгін", та розчин для ін’єкцій "Кардіодарон".

Про це повідомляє прес-служба відомства. Зокрема, "Темпалгін" заборонили тому, що препарат виявили під час обшуків на безліцензійних складах. А от "Кардіодарон", який використовують під час проблем із роботою серцево-судинної системи, вирішили заборонити через невідповідність з нормативною документацією. Читайте також: Легалізувати все: ліки з марихуани і коли вони можуть з'явитись в Україні