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В Україні заборонили канал "Дождь", невтішні прогнози щодо курсу гривні, – головне за добу

22:38, сьогодні 472 Читать новость на русском
Телеканал
Телеканал "Дождь" / buro247.ru

Нацрада України заборонила єдиний опозиційний телеканал Росії "Дождь". Економіст спрогнозував курс долара у 2017 році.

Заборона каналу "Дождь"

Через те, що телеканал "Дождь" визнає Крим російським, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала українських провайдерів припинити його ретрансляцію.

На каналі кажуть, що змушені так робити згідно з російським законодавством. Гендиректор "Дождя" Наталія Синдєєва запевнила, що їй жаль через таке рішення Нацради.

Вона наголосила, мовлення каналу на всій території України здійснюється через IP-з'єднання без прямої комерційної реклами і Нацрада України була повідомлена про це 8 серпня 2016 року. Зауважень щодо невідповідності змісту телеканалу з українським законодавством "Дождь" не отримував.

Вона також пояснила, чому згідно з офіційною позицією телеканалу, вважають, що окупований Крим – територія Росії. За її словами, телеканал керується російським законодавством.

У зв'язку з цим канал "Дождь" на деякий час став "українським".

У зв’язку із забороною каналу МЗС Росії пригрозило, що звернеться в ОБСЄ.

"Сподіваюся, що до такої цензури київська влада ще не докотилися", – обурилася речниця російського МЗС Марія Захарова.

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі вже знають про заборону телеканалу "Дождь" в Україні.

Деструктивна лінія української сторони триває,
– сказав він.

Канал вирішив показати концерт відомого українського рок-гурту "Океан Ельзи". А один з журналістів – Володимир Роменський, вирішив у доволі незвичний спосіб відповісти на заборону трансляції телеканалу на території України – "в знак протесту проти відключення телеканалу "Дождь" на території України відключити український чуб від своєї голови".

Прогнози щодо гривні

За даними експертів, середній курс протягом 2017 року складе трохи більше 28 гривень за долар. Якщо МВФ дасть Україні наступний транш – ситуація на ринку мала б заспокоїтись.

"Я б не робив з цього стрибка великої трагедії. Коли була оголошена націоналізація "Приватбанку", я очікував курс на рівні 30-35 грн за долар. Цього не сталося. Коливання є, але не дуже страшні, на мою думку. Через кілька тижнів вкинута в економіку гривнева маса засвоїться, вийде статистика по торговому балансу і, можливо, МВФ прийме рішення про передачу наступного траншу. Після цього ситуація з доларом повинна заспокоїтись", – пояснює виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна" Дмитро Боярчук.

Він додав, що до кінця наступного року долар буде коштувати приблизно 30 гривень, а середні курс протягом 2017 року складе трохи більше 28 гривень за долар.

У бюджеті на 2017 рік закладено середній курс на рівні 27,2 грн за долар. Ми прогнозуємо, що до кінця наступного року долар буде коштувати приблизно 30 гривень. Причиною тому – постійне зростання торгового дефіциту. Але середньостатистичний курс протягом року складе трохи більше 28 гривень за долар,
– зазначив економіст.

Пожежа у Києві

У Києві сталася масштабна пожежа в одному з цехів заводу "Квазар" на вулиці Північно-Сирецька. Двоє співробітників підприємства отримали опіки, вони госпіталізовані.

За попередньою інформацією, причиною пожежі став вибух печі для вирощування мікрокристалів кремнію. Пожежу вдалося ліквідувати.

Курйоз дня

Користувачі соцмереж дуже бурхливо відреагували на заборону телеканалу "Дождь" в Україні.

Основні акценти у соцмережах зробили на тому, що "Дождь" не визнав суверенітет і територіальну цілісність України, а також через трансляцію російської реклами. Проте не всі користувачі мереж погодились з такими заявами.

Анонс

13 січня у МОН обговорять проект Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року.

Також ввечері 13 січня напередодні Старого Нового року українці водять Маланку.

Теги: Україна Політика Новини Росії Україна-Росія гроші Гривня Долар-Гривня Пожежа Пожежа у Києві Київ ЗМІ Медіа Російська пропаганда Анексія Криму Скандал
Джерело: 24 Канал
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