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В Україні заборонили показували 18 фільмів за участю актора з Росії

17:51, сьогодні 1846 Читать новость на русском
Ян Цапнік
Ян Цапнік / Kino.prim.land

Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) скасувало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на фільми і телесеріали за участю російського актора Яна Цапніка, внесеного до переліку осіб, які становлять загрозу для національної безпеки України.

Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

Зокрема, скасовано держреєстрацію і визнано недійсними прокатні посвідчення, видані на такі фільми і телесеріали:

1) х/ф "Привіт, дурники!" ("Привет, дуралеи!"), (реж. Рязанов Е.) 1996р.,

2) х/ф "Тихі вири" ("Тихие омуты"), (реж. Рязанов Е.) 2000р.,

3) х/ф "Ні кроку назад" ("Ни шагу назад"), (реж. Воробйов В., Звездаков Є.) 2007р.,

4) х/ф "Сорокапятка" ("Сорокопятка"), (реж. Афонін В.) 2008р.,

5) х/ф "Роман вихідного дня" ("Роман выходного дня"), (реж. Жилко В.) 2009р.,

6) х/ф "Почуй моє серце" ("Услышь мое серце"), (реж. Фархшатова Ф.) 2009р.,

7) х/ф "Зимове танго" ("Зимнее танго"), (реж. Янощук В.) 2011.,

8) х/ф "Помилки кохання" ("Ошибки любви"), (реж. Снєжная М.) 2012р.,

9) х/ф "30 побачень" ("30 свиданий"), (реж. Капітан Т.) 2015р.,

10) т/с "Дві долі" ("Две судьбы"), (реж. Краснопольський В., Усков В.) 2002р.,

11) т/с "Під зливою куль" ("Под ливнем пуль"), (реж. Воробйов В.) 2006р.,

12) т/с "Формула стихії" ("Формула стихии"), (реж. Кузьменко Ю.)2006р.,

13) т/с "Зачароване кохання" ("Колдовская любовь" (1-62 сер.), (реж. Балкашинов В., Янощук В.) 2008р.,

14) т/с "Вагома причина для вбивства" ("Веское основание для убийства") (реж. Горобець М.) 2009р.,

15) т/с "Ідеальний шлюб" ("Идеальный брак"), (реж. Анашкін Е.) 2012р.,

16) т/с "Братство десанту" ("Братство десанта"), (реж. Назікан А., Татарський В.) 2012р.,

17) т/с "Королева бандитів" ("Королева бандитов"), (реж. Дев'ятилов В.) 2013р.,

18) т/с "Вічна відпустка" ("Вечный отпуск"), (реж. Власова В.) 2016р.

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Всього 18 фільмів і телесеріалів за участю Цапніка.

Теги: Україна Кіно Україна-Росія LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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