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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
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В Україні заборонили ще один російський серіал

14:19, сьогодні 1343 Читать новость на русском
"Людський фактор" / Інтер

Держкіно скасувало державну реєстрацію та анулювало прокатне посвідчення телесеріалу "Людський фактор".

Скасування державної реєстрації та анулювання державного посвідчення відбулося на підставі Статті 15 Закону України "Про кінематографію" (виявлення в документах, поданих суб’єктом кінематографії, недостовірних відомостей),
повідомили у Держкіно.

Режисер серіалу – Олександр Замятін. Серіал транслював телеканал "Інтер".

Читайте також: Нацрада оприлюднила перелік заборонених російських фільмів і серіалів

Теги: Україна Кіно
Джерело: 24 Канал
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