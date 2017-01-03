В Україні заборонили ще один російський серіал

Держкіно скасувало державну реєстрацію та анулювало прокатне посвідчення телесеріалу "Людський фактор".
Скасування державної реєстрації та анулювання державного посвідчення відбулося на підставі Статті 15 Закону України "Про кінематографію" (виявлення в документах, поданих суб’єктом кінематографії, недостовірних відомостей),
– повідомили у Держкіно.
Режисер серіалу – Олександр Замятін. Серіал транслював телеканал "Інтер".
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