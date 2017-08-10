В Україні зафіксували ще один випадок правцю: дитина у реанімації

На Житомирщині 9-річна дитина захворіла на правець, через що потрапила до реанімації.

Про це повідомили у прес-службі Житомирського обласного лабораторного центру.

У медичному закладі причиною зараження називають інфікування колотої рани стопи.

З початку року це вже шостий випадок правця серед дітей. Жодна дитина, яка підхопила інфекцію, не була щепленою. Тож лікарі вчергове наголошують, що запобігти правцю можна тільки за допомогою вакцинації.

Читайте також: Відомого українського музиканта покусав собака: вакцини проти сказу немає

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна увійшла до топ-8 країн із найменшим рівнем вакцинації дітей.