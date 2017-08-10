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В Україні зафіксували ще один випадок правцю: дитина у реанімації

15:50, сьогодні 2402 Читать новость на русском
У 2017 році на правець захворіли шестеро дітей
У 2017 році на правець захворіли шестеро дітей / Фото з відкритих джерел

На Житомирщині 9-річна дитина захворіла на правець, через що потрапила до реанімації.

Про це повідомили у прес-службі Житомирського обласного лабораторного центру.

У медичному закладі причиною зараження називають інфікування колотої рани стопи.

З початку року це вже шостий випадок правця серед дітей. Жодна дитина, яка підхопила інфекцію, не була щепленою. Тож лікарі вчергове наголошують, що запобігти правцю можна тільки за допомогою вакцинації.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна увійшла до топ-8 країн із найменшим рівнем вакцинації дітей.

Теги: Діти Лікування Здоров'я Житомир
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