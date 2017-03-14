В Україні запропонували встановити День вшанування пам’яті загиблих захисників України

Депутат Верховної Ради Андрій Тетерук звернувся з трибуни парламенту до Президента України з проханням встановити 29 серпня Днем вшанування пам’яті загиблих захисників України.

Свій вибір дати нардеп пояснив тим, що 29 серпня – "день, коли українське військо зазнало найбільших втрат під Іловайськом, але перед обличчям смерті жоден воїн не склав зброю та український прапор".

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До слова, 14 березня в Україні відзначається День добровольця. День Збройних сил України припадає на 6 грудня.