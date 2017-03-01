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В України знайшовся прихований портовий актив

16:59, сьогодні 259 Читать новость на русском
Українська делегація
Українська делегація / www.facebook.com

Внаслідок агресії Росії кількість українських портів зменшилась до 13. Проте з'ясувалось, що 37% активів в'єтнамського порту "Лотос" належить Україні.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на сторінці Facebook.

За словами Омеляна, 27 лютого делегація від Міністерства інфраструктури України виїхала до В’єтнаму. Метою поїздки було проведення аудиту спільного українсько-в’єтнамського підприємства "Лотос", котре з 2011 року не виплачувало дивіденди українській стороні.

Збитки від недоотримання прибутку вже оцінюються в сотні тисяч доларів.

Нагадаємо, що порт "Лотос" розташований неподалік в'єтнамського міста Хошимін та є одним із найбільших портів країни.

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Теги: Міністерство інфраструктури Володимир Омелян гроші
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