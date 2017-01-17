В Україні зріс попит на легальну зброю

На руках в українців є 1,2 мільйони зареєстрованих стволів.

Про це Цензор.НЕТ розповів начальник Департаменту карного розшуку Національної поліції України Сергій Князєв.

За його словами, зараз в Україні збільшується ціна на легальну зброю, тому що зростає попит на покупку і реєстрацію.

Так, в минулому році кількість власників вогнепальної зброї зросла на 8,5 тисячі осіб. У той же час загальний масив зброї виріс на 13 тисяч стволів,

– зазначив поліцейський.

Також він додав, що наразі на чорному ринку в Україні ціна на зброю найнижча на території Європи.

З 1 квітня 2014 року було вкрадено 13361 одиниця. Зареєстровано 6807 злочинів, пов'язаних з незаконним обігом зброї. Вилучено 1352 одиниці вогнепальної зброї,

– розповів Князєв.

Він додав, що при цьому Україна не може точно підрахувати зброю, привезену з РФ, яка теж є в нелегальному обігу.