В українському аеропорту скасовують рейси через страйк у Берліні

Через страйк німецьких авіаперевізників скасували два рейси в київському аеропорту "Бориспіль".

Інформації про подальші можливі зміни в розкладі польотів поки немає.

Саме через страйки німецьких перевізників скасовано два рейси на відправлення і на прибуття. Зокрема, попередній рейс о 9:25 на відправлення та обідній рейс о 14:20 саме через страйк,

– зазначила співробітниця прес-служби аеропорту "Бориспіль" Тетяна Ярош.

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Нагадаємо, в аеропортах Берліна скасували майже півтисячі рейсів через страйк персоналу. Протест триватиме більше доби і закінчиться о п'ятій ранку 14 березня.



Працівники берлінських аеровокзалів "Шенефельд" і "Тегель" страйкують уже вдруге. Основна вимога – збільшення зарплат.

