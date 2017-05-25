В Україну прибуло африканське вугілля

Перша партія вугілля з ПАР прибула до українського порту.

Про це міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик написав у Facebook.

"Перший Panamax із ПАР зайшов у порт України з антрацитовою групою вугілля", – зазначив він.

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