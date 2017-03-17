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В Україну суне погіршення погоди

18:09, сьогодні 553 Читать новость на русском
В Україні дощитиме
В Україні дощитиме / Фото з відкритих джерел

На вихідних в Україні дощитиме, падатиме мокрий сніг та пануватиме сильний вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

18 березня в ніч та ранок більше на заході негода погуляє, а потім протягом дня посунеться на схід, а, отже, ввечері та вдень вже північ та схід потраплять у опади. Центр та схід жонглюватимуть – опади, прояснення, дощ – сонце, – пояснила синоптик.

Температура в суботу вночі коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла, місцями до 0 – 2 морозу. Вдень стовпчики термометра піднімуться до 4 – 9 градусів вище нуля.

19 березня, у неділю, також дощитиме, падатиме мокрий сніг та дутиме сильний вітер. Температура вдень коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла.

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Теги: Україна Погода Негода в Україні
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