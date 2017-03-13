В Україну зі США відкривають дешеві авіарейси

Німецька авіакомпанія-лоукостер Condor Airlines відкрила на своєму сайті бронювання авіаквитків з кількох міст США до Києва.

Про це свідчить інформація на сайті компанії.

Відтак, вже з 20 березня стартують авіаперельоти до Києва з наступних міст: Анкорідж (США, штат Аляска), Біллінгс (штат Монтана), Бойсе (штат Айдахо), Бозмен (штат Монтана), Венатчі (штат Вашингтон), Юджин (штат Орегон), Фербанкс (штат Аляска), Фресно (Каліфорнія), Спокан (Вашингтон) і Джуно (Аляска).

До прикладу, польоти до Києва зі штату Вашингтон стартують від майже 400 доларів.

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Зазначимо, що основна база авіакомпанії – аеропорт Франкфурта, а другим хабом є Мюнхен.