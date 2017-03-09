В Укргідрометцентрі розповіли, скільки ще кияни страждатимуть від смогу

Туман з погіршенням видимості та висока вологість протримаються в Києві до 10 березня включно.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

У приземному шарі відносно висоти 500 метрів спостерігається інверсія – підвищення температури з висотою. Такий комплекс метеорологічних факторів сприяє накопиченню у повітрі біля поверхні землі забруднюючих речовин – діоксиду азоту, оксиду вуглецю, діоксиду сірки та пилу,

– розповіли синоптики.

Крім того, фахівці наголосили, що наразі в Києві та області загорянь на сміттєзвалищах, торфовищах та інших пожеж, які можуть призвести до сильного задимлення, немає.

Також зазначається, що 9 березня в Києві спостерігається туман з погіршенням видимості до 100-200 метрів, висока вологість повітря 95-99%, штиль.

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Нагадаємо, увечері 8 березня у Києві вкотре спостерігалися густий туман і відсутність вітру.