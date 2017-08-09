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В УКРОПі назвали затримання свого партійця на Волині зведенням рахунків із політичними опонентами

14:37, сьогодні 85 Читать новость на русском
Мітинг під СБУ у Луцьку на підтримку Олександра Тиводара
Мітинг під СБУ у Луцьку на підтримку Олександра Тиводара

Затримання в Луцьку члена партії "Українське об’єднання патріотів – УКРОП" Олександра Тиводара є спробою влади змусити політичних опонентів на Волині до покори.

Про це йдеться в заяві УКРОПу, оприлюдненій на офіційному сайті політсили. Олександр Тиводар є заступником голови Волинської обласної спілки афганців, керівником громадського формування "Варта порядку". У 2014 році він активно займався забезпеченням порядку та безпеки в місті.

"Театралізоване затримання нашого однопартійця, яке відбулося посеред білого дня під прицілом фотокамер журналістів ЗМІ, що опонують УКРОПу на Волині, вкотре засвідчило, що влада грубо й цинічно зводить рахунки з людьми, які служать своїй державі та співгромадянам, але відмовляються йти на поводі в неї самої. До цього були обшуки у Волинській обласній раді, яка захищає інтереси громади у сфері видобутку бурштину", – йдеться в тексті документа.

В УКРОПі наголосили, що затримання члена партії відбулося на підставі липової кримінальної справи, яку відкрили працівники СБУ в Закарпатській області. Також працівники Служби безпеки під час допиту побили й не пускали до лікарні мешканця міста Романа Демидюка, який проходить у "справі" Олександра Тиводара. Крім того, останнім часом тиску та нападів зазнали укропівці на Житомирщині та Полтавщині.

"Українське об’єднання патріотів – УКРОП" вимагає від влади припинити брудну боротьбу з політичними опонентами, стиль якої дедалі більше нагадує 37-й рік. Подальше нехтування законом, наступ на права та свободи громадян – прямий шлях до встановлення тиранії в державі й нищення демократичного іміджу України на міжнародній арені. А український народ із цим не миритиметься!", – резюмували в "Українському об’єднанні патріотів".

Тим часом вранці 9 серпня під стінами управління СБУ у Волинській області розпочався мітинг на підтримку затриманого Олександра Тиводара. На ньому присутні депутати обласної та міської рад, члени спілки воїнів-афганців, спілки воїнів АТО Волині. Вони вимагають спростувати інформацію про нібито бойові міни та плани захоплення будівель, які начебто були вилучені під час обшуків у будівлі "Варти порядку".

Теги: Новини політики СБУ УКРОП
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