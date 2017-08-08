В "Укрпошті" роз’яснили, як хакерська атака вплинула на її роботу

Через хакерські атаки на "Укрпошту" не працює тільки сервіс для онлайн-відстеження посилок, проте відправлення йдуть за графіком.

Про це розповів директор з комунікацій і взаємодії з органами державної влади ПАТ "Укрпошта" Михайло Василенко, повідомляє Укрінформ.

Він наголосив, що на операційну діяльність атака не впливає.

Нагадаємо, на сайт "Укрпошти" 7 та 8 серпня здійснили хакерську DDoS-атаку, яка переважно спрямована на сервіс відстеження відправлень.