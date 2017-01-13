В "Укрпошті" уточнили, які приймають платіжки у Києві

"Укрпошта" заявляє, що продовжує приймати усі види комунальних платежів, крім рахунків, сформованих КП "ГІОЦ" (Комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр").

Про це повідомляє сторінка Укрпошти у Facebook.

"Укрпошта продовжує приймати для оплати рахунку за всі комунальні послуги на всій території України. Для Києва – це рахунки Київгаз, Київенерго, рахунки за тепло, послуги зв'язку, платежі на рахунки ОСББ і багато інших", – сказано у повідомленні.

Уточнюється, що у результаті припинення співпраці з ГІОЦ "Укрпошта" тимчасово не братиме лише три платежі, які стосуються Києва: утримання будинків і прибудинкової території, холодна вода та відведення гарячої води.

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" тимчасово призупинила прийом комунальних платежів на рахунки київського комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр".