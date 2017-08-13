В "Укрзалізниці" пояснили інцидент із поїздом, в якому люди їхали стоячи

В неділю, 13 серпня, через несправність швидкісного поїзда Крюківського вагонобудівного заводу, який повинен був здійснити рейс за маршрутом Одеса - Дарниця, працівникам "Укрзалізниці" довелося замінити поїзд на інший. Проте той має меншу пасажиромісткість.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"За маршрутом Одеса - Дарниця замість поїзда "Тарпан" №764 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу у дев’ятивагонній комплектації (607 місць) через його технічну несправність у рейс вирушив поїзд цього ж виробника на 408 місць. Цей поїзд на локомотивній тязі у п’ятивагонній комплектації", – мовиться у повідомленні.

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Зазначимо, що в "Укрзалізниці" заявили, що повернули кошти усім пасажирам, які відмовились від поїздки.

"Тим пасажирам, які їдуть у поїзді, але без місця, буде компенсовано різницю вартості проїзду через незабезпечення комфортних умов подорожі", – наголошується в повідомленні.

Технічну несправність поїзда наразі усуває завод-виробник.

Нагадаємо, раніше в мережі обурені пасажири повідомили, що до потяга Інтерсіті+ сполученням Одеса - Київ не причепили кілька вагонів, на які були продані квитки. Тож пасажири були змушені їхати стоячи в інших вагонах.