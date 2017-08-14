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В "Укрзалізниці" пояснили, що робити пасажирам потяга Інтересі+, які їхали стоячи

16:42, сьогодні 862 Читать новость на русском
Потяг Одеса – Дарниця: пасажири змушені їхати стоячи
Потяг Одеса – Дарниця: пасажири змушені їхати стоячи / Фото з Facebook

"Укрзалізниця" закликає пасажирів потяга Інтерсіті+ №764 Одеса – Дарниця, які 13 серпня змушені були стояти в поїзді через брак місць, звернутися в залізничні каси за компенсацією.

13 серпня до потяга Інтерсіті+ сполученням Одеса – Дарниця не причепили кілька вагонів, на які були продані квитки. Тож пасажири були змушені їхати стоячи в інших вагонах.

Згодом в "Укрзалізниці" пояснили, що через несправність швидкісного потяга довелося замінити його на інший, який має меншу пасажиромісткість. Відтак, замість 607 місць пасажирам запропонували лише 408.

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Пасажирам, які одразу відмовилася від подорожі, гроші за квитки повернули. Ті, пасажири, які їхали в потязі стоячи, можуть отримати компенсації. Однак, точну суму не називають. Відомо, що кошти отримали вже 44 пасажири.

"Укрзалізниця" пропонує пасажирам, яким 13 серпня під час подорожі не було надано місця, звернутися до кас повернення на вокзалах (на вокзалах, де відсутні окремі каси повернення, – до будь-якої квиткової каси) для отримання відшкодування", – йдеться в повідомленні прес-служби.

Теги: Новини України Укрзалізниця Транспорт гроші
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