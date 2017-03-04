В "Укрзалізниці" заявили, що блокаду на Луганщині знято, у штабі – спростовують

В "Укрзалізниці" кажуть, що блокувальними пропустили локомотив та 57 порожніх вагонів, що 25 січня заблокували ветерани АТО в районі Гірського.

Про це йдеться на офіційні сторінці "Укрзалізниці".

"Підготовка поїзда до відправлення розпочалась сьогодні об 11:35, учасники блокади не заважали залізничникам. Колії були очищені від сторонніх предметів. Усі заходи з підготовки до відправлення поїзда проходили під контролем правоохоронних органів, які й надалі будуть контролювати його курсування", – йдеться у повідомленні.

При цьому у штабі блокади цю інформацію заперечують.

"Інформація, що через редут "Богдан" в районі Гірське – Золоте, нібито почався рух поїздів з вугіллям і колія розблокована — не відповідає дійсності. Не дивлячись на провокації поліції, редут “Богдан” здійснює блокаду, а пошкодження колій у деяких місцях робить рух на окуповані території фізично неможливим", – переконують у штабі.

Нагадаємо, напруження в районі редуту “Богдан” почалося ще вранці 4 березня. Тоді з’явилась інформація, що міст над редутом замінували і поліція заблокувала його. Пізніше повідомили, що там знайшли вибухівку.



У штабі блокади заявили, що поліція сама підкинула цей вибуховий предмет.