В університеті Бельгії студенток попросили одягнути на випускний глибокі декольте

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Адміністрація медичного факультету Вільного Брюссельського університету напередодні випускного розіслала студентам електронні листи, у яких попросила одягнути на подію глибокі декольте і спідниці. Негативна реакція студентів була миттєвою.
Про це розповіли на The Guardian.
В повідомлення йшлось про те, що "з естетичної точки зору, дівчатам краще одягти сукні чи спідниці та мати глибоке декольте", а юнаки можуть прийти у костюмах.
Випускники бельгійського вишу опублікували цей лист на Facebook, на який відреагували понад 3 тисячі користувачів соцмережі, й він отримав більше 660-ти коментарів, серед яких траплялися: "це що жарт?", "ми отримали PhD, кому є діло до декольте?".
Більшість користувачів назвали таке прохання адміністрації сексистським, після чого навчальний заклад перепросив за такий інцидент.
"Інструкції щодо зовнішнього вигляду молодих людей суперечать цінностям університету в цілому та медичному факультету зокрема", – йшлось у відповіді адміністрації вишу.
Читайте також: Джессіка Честейн звинуватила Каннський фестиваль у сексизмі