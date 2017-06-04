В університеті Бельгії студенток попросили одягнути на випускний глибокі декольте

Адміністрація медичного факультету Вільного Брюссельського університету напередодні випускного розіслала студентам електронні листи, у яких попросила одягнути на подію глибокі декольте і спідниці. Негативна реакція студентів була миттєвою.

Про це розповіли на The Guardian.

В повідомлення йшлось про те, що "з естетичної точки зору, дівчатам краще одягти сукні чи спідниці та мати глибоке декольте", а юнаки можуть прийти у костюмах.

Випускники бельгійського вишу опублікували цей лист на Facebook, на який відреагували понад 3 тисячі користувачів соцмережі, й він отримав більше 660-ти коментарів, серед яких траплялися: "це що жарт?", "ми отримали PhD, кому є діло до декольте?".

Більшість користувачів назвали таке прохання адміністрації сексистським, після чого навчальний заклад перепросив за такий інцидент.

"Інструкції щодо зовнішнього вигляду молодих людей суперечать цінностям університету в цілому та медичному факультету зокрема", – йшлось у відповіді адміністрації вишу.

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