В усіх школах Україні відзначили останній дзвоник

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Для учнів по всій Україні пролунав останній дзвоник. Цього року шкільні стіни покинули понад 190 тисяч випускників.
У львівській школі № 50 вперше останній дзвоник пролунав для інклюзивного класу, де поряд зі звичайними першокласниками вчаться діти з особливими потребами.
Поки у Львові вітають перших випускників інклюзивного класу, в Житомирі до цього тільки готуються. Привітати дітлахів місцевої школи приїхала Перша леді країни Марина Порошенко. Адже саме "Благодійний фонд Порошенка" фінансуватиме запровадження такої освіти, зокрема, в житомирській школі.
Хоч і не в рідній школі, та сотні переселенців сьогодні є випускниками вже нових та не менш рідних для них шкіл. У харківській гімназії прийняли близько 40 школярів із Донбасу, троє з яких – випускники 2017 року.
Більше про те, як зустріли останній дзвоник в Україні – дивіться у сюжеті.
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