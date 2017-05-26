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В усіх школах Україні відзначили останній дзвоник

21:07, сьогодні 29 Читать новость на русском

Для учнів по всій Україні пролунав останній дзвоник. Цього року шкільні стіни покинули понад 190 тисяч випускників.

У львівській школі № 50 вперше останній дзвоник пролунав для інклюзивного класу, де поряд зі звичайними першокласниками вчаться діти з особливими потребами.

Поки у Львові вітають перших випускників інклюзивного класу, в Житомирі до цього тільки готуються. Привітати дітлахів місцевої школи приїхала Перша леді країни Марина Порошенко. Адже саме "Благодійний фонд Порошенка" фінансуватиме запровадження такої освіти, зокрема, в житомирській школі.

Хоч і не в рідній школі, та сотні переселенців сьогодні є випускниками вже нових та не менш рідних для них шкіл. У харківській гімназії прийняли близько 40 школярів із Донбасу, троє з яких – випускники 2017 року.

Більше про те, як зустріли останній дзвоник в Україні – дивіться у сюжеті.

Читайте також: Гройсман відвідав останній дзвоник на Київщині

Теги: Україна освіта Львів Харків Житомир
Джерело: 24 Канал
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