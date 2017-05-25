В Януковича таки конфіскують космічну суму грошей: суд відмовив у апеляції

В екс-президента України Віктора Януковича таки конфіскують 1,5 мільярда доларів. Адже суд відмовив у відкритті провадження за апеляцією адвокатів президента-втікача щодо конфіскації грошей.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури України.

"Апеляційним судом Донецької області відмовлено у відкритті провадження щодо конфіскації 1,5 мільярда доларів за матеріалами апеляційної скарги адвокатів, які є представниками підприємств-нерезидентів злочинної організації В. Януковича", – мовиться в повідомленні ГПУ.

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Там також додали, що наразі не отримали відповідного рішення суду.

Нагадаємо, в екс-президента Віктора Януковича та його поплічників конфіскували півтора мільярда доларів. Отримані кошти скерують до бюджету. Їх призначення вже розписали. Здебільшого вони підуть на оборону країни.