В Японії вшанували пам'ять жертв потужного землетрусу: зворушливі фото

Сьогодні, 11 березня, у Японії вшановують пам'ять жертв руйнівного землетрусу та цунамі.

Рівно шість років тому країну сколихнули найпотужніші в її історії підземні поштовхи. Вони викликали цунамі, яке накрило прибережні території. Все це призвело до аварії на атомній станції Фукусіма. Там сталися викиди радіації, через що довелося відселити тисячі людей.

Я хотів би висловити свої глибокі співчуття тим, кого зачепила ця катастрофа. Шість років минуло, проте я бачу, як і сьогодні невпинно триває відновлення вражених катастрофою територій,

– сказав прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

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