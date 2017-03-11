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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

В Японії вшанували пам'ять жертв потужного землетрусу: зворушливі фото

17:51, сьогодні 91 Читать новость на русском

Сьогодні, 11 березня, у Японії вшановують пам'ять жертв руйнівного землетрусу та цунамі.

Рівно шість років тому країну сколихнули найпотужніші в її історії підземні поштовхи. Вони викликали цунамі, яке накрило прибережні території. Все це призвело до аварії на атомній станції Фукусіма. Там сталися викиди радіації, через що довелося відселити тисячі людей.

Я хотів би висловити свої глибокі співчуття тим, кого зачепила ця катастрофа. Шість років минуло, проте я бачу, як і сьогодні невпинно триває відновлення вражених катастрофою територій,
– сказав прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

Всі фото Getty Images.

Читайте також: Північна Корея потривожила Японію запуском потужних ракет

Теги: Фотоновини Японія Жертви Землетрус Цунамі у Японії
Джерело: 24 Канал
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