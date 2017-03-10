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В ЄС відреагували на "націоналізацію" підприємств бойовиками і використання рубля в ОРДЛО

22:27, сьогодні 2228 Читать новость на русском
В ЄС відреагували на
В ЄС відреагували на "націоналізацію" ОРДЛО / newsone.ua

Запровадження російського рубля і так звана "націоналізація" на окупованому Донбасі – протиправні. Про це заявила речниця Єврокомісії Майя Косьянчич.

Про це повідомляє Укрінформ.

Вона також наголосила, що такі дії ватажків терористів порушують Мінські домовленості та ще більше ізолюють жителів окупованих територій.

Так звані адміністративні заходи, захоплення компаній у Донецьку або уведення іншої, ніж українська гривня, валюти, не відповідають Мінським домовленостям, є юридично недійсними та лише призводять до посилення напруженості,
– заявила речниця Єврокомісії.

Крім того Косьячич запевнила, що Євросоюз непохитно підтримує суверенітет України і вкотре закликає Росію виконувати Мінські угоди.

Читатйте також: Часто звучить прізвище Курченка, – Грицак про "націоналізацію" на непідконтрольному Донбасі

Теги: Україна Війна на Донбасі Єврокомісія Євросоюз Політика
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