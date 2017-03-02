В ЄС вирішили зняти санкції з Іванющенка

Посли країн-членів Європейського союзу вирішили зняти санкції з колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Це рішення мають остаточно схвалити міністри країн-членів на засіданні Ради ЄС 3 березня.
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Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Верховний Суд закрив всі справи щодо екс-регіонала Юрія Іванющенка. Це не дає підстав ЄС продовжувати санкції проти нього.