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В ЄС вирішили зняти санкції з Іванющенка

22:25, сьогодні 62 Читать новость на русском
Юрій Іванющенко
Юрій Іванющенко / ДТ

Посли країн-членів Європейського союзу вирішили зняти санкції з колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Це рішення мають остаточно схвалити міністри країн-членів на засіданні Ради ЄС 3 березня.

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Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Верховний Суд закрив всі справи щодо екс-регіонала Юрія Іванющенка. Це не дає підстав ЄС продовжувати санкції проти нього.

Теги: Україна Санкції Партія регіонів
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