В ЄС знайшли вихід, як зберегти єдність після виходу Великої Британії
Пропозиції щодо реформи блоку сьогодні представив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. У європейських колах документ уже назвали “Білою книгою”.
Задуматися над майбутнім ЄС змусив не тільки "Брекзіт", а й популізм і євроскептецизм, які останнім часом набирають обертів у країнах блоку. Аби зупинити відцентрові рухи, у Брюсселі розробили документ, який містить п'ять основних сценаріїв.
Тепер лідери ЄС мають обрати один з них, або створити комбінацію з п'яти ідей і втілити їх до 2025 року.
Якби нам не було прикро, та яким би не був болючим "Брекзіт" – він не здатен зупинити Європейський союз на шляху свого розвитку,
– заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер
Перші два сценарії представлені у "Білій книзі" під назвами – "продовжуємо роботу", та "нічого, крім єдиного ринку". Останній з них означає, що питання міграції, безпеки та оборони більше не вирішуватимуть на рівні ЄС.
Третій сценарій називається "ті, хто бажають більшого, роблять більше". Він передбачає тіснішу інтеграцію у таких сферах, як оподаткування, але лише для тих держав, які цього хочуть.
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Четвертий принцип "робити менше, але ефективніше". Він означає відхід від соціальної та трудової політики і акцент на торгівлі, безпеці, міграції, обороні та кордонах.
Останній, п'ятий, сценарій – "робити набагато більше разом" – найімовірніше стане реакцією на дії популістських груп і урядів, які агітують за незалежність від Брюсселя.
Тепер країни ЄС мають розглянути усі пропозиції і представити власне бачення майбутнього Євросоюзу.
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