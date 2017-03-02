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В Європі відкрився перший бордель з ляльками (18+)

22:41, 1 березня 1348 Читать новость на русском
Публічні будинки
Публічні будинки / Фото з відкритих джерел

27 лютого в Барселоні відкрили перший в Європі публічний будинок з силіконовими ляльками замість жінок.

Як повідомляє The Local, такі секс-агенства користуються великим попитом в Японії та Китаї, але в Європі це буде щось зовсім нове.

Поки що у публічному будинку "Lumidolls" працюють чотири ляльки, які за своїми рисами обличчя презентують різні країни світу: Katy – європейка, Leiza – африканка, Lily – азіатка, Aki – японка. Година перебування з такими дівчатами коштує 80 євро.

Як зазначають власники борделю, – головною перевагою у наданні таких секс-послуг є повністю свобода дій та фантазій клієнта по відношенню до ляльки.

Незважаючи на легалізацію проституції в Іспанії, утримувати будь-які будинки для надання секс-послуг заборонено. Власники будинку "Lumidolls" напевне вирішили обійти цей закон, використовуючи ляльки.

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Теги: LifeStyle Секс Порно
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