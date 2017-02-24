В Запоріжжі продавці вийшли на протест через хворобу
У Запоріжжі продавці м'яса протестували проти заборони на торгівлю свининою через африканську чуму.
Про це повідомляє Depo.Запоріжжя.
Сьогодні, 24 лютого, близько восьмої ранку торговці перекрили рух в центрі міста та навіть хотіли зупинити рух потягів. А все тому, що 40 днів вони сидітимуть без роботи, адже в місті оголосили карантин.
До зони карантину потрапили чотири ринки, де м'ясом з приватних господарств торгує більше сотні продавців.
Варто зазначити, що через хворобу спеціалісти закликали людей не купувати м'ясо на стихійних ринках.
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Нагадаємо, що вірус виявили на початку тижня. В одному з приватних будинків померло порося, тож, аби уникнути поширення хвороби, у трикілометровій зоні оголосили карантин.
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