В зоні АТО затримали цілу партію п'яних бойовиків

Так званою "військовою комендатурою" в Луганську затримали багато бойовиків в нетверезому стані.

Про це повідомили в Головному управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, затримали начальника протиповітряної оборони 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2 АК, який у стані сильного алкогольного сп’яніння затриманий намагався вчинити фізичний опір так званому "комендантському патрулю".

Читайте також: Бойовики масово полишають свої позиції, – розвідка

Також затримали ще двох бойовиків, які також в стані сп'янінні прийшли до штабу бригади.

А в Донецьку затримали трьох п’яних бойовиків, які порушували громадський порядок і викрикували образливі заяви щодо "штабних щурів".