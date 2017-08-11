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В ЗСУ повідомили, скільки українських військових перебувають в СІЗО

14:04, сьогодні 704 Читать новость на русском
В СІЗО перебувають понад 120 військових
В СІЗО перебувають понад 120 військових / vip.volyn.ua

В слідчих ізоляторах перебувають понад 120 українських військових, з них понад 100 – на контрольованій Україною території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив представник Військової служби правопорядку Збройних сил України полковник Сергій Частюк на брифінгу у Києві, передає "УНІАН".

"За наявною інформацією, на цей час в слідчих ізоляторах на території України за рішенням судів утримується під вартою понад 120 військовослужбовців ЗСУ, причому на території Донецької та Луганської областей в цих установах утримуються понад 100 військовослужбовців", – зазначив Частюк.

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Теги: Новини України Збройні Сили України СІЗО Військо України
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