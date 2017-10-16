Вагітна Кейт Міддлтон станцювала з ведмедем та зачарувала своєю ніжною сукнею: фото і відео

Герцогиня Кетрін Міддлтон, яка сьогодні очікує на появу третьої дитини, вдруге вийшла на публіку після важкого токсикозу та зачарувала шанувальників своїм щасливим виглядом.

Про це пишуть на The Daily Mail.

Цього разу Кейт та її чоловік принц Вільям з братом Гаррі побували на одній із станцій у Лондоні, де зустрілися із з дітлахами, котрим благодійні фонди подарували катання на ретро-потязі та знайомство з улюбленими героями, тобто акторами, що їх грають. Дорослі, вочевидь, й собі трохи занурилися в казку.

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Кейт першою не витримала милості великих "іграшок" та закружляла у танці з великим ведмедем Паддінгтоном. Після цього подружжя зустрілось із самими дітьми.

The Princess and the Bear. Kate, and William, meet the star of Paddington II at his namesake station pic.twitter.com/alzG27W4jI — Simon Perry (@SPerryPeoplemag) 16 жовтня 2017 р.

Watch: Dancing queen? Kate is taken for a dance by Paddington bear before she waves off a vintage train pic.twitter.com/sfxqwUg089 — Simon Perry (@SPerryPeoplemag) 16 жовтня 2017 р.

Образ Кейт Міддлтон вкотре зачарував фанатів: зірка обрала вишукану та водночас дуже ніжну сукню ніжно-рожевого кольору до колін, підкресливши її чорним поясом на талії, підборами чорного кольору та маленьким клатчем такого ж відтінку. Через сукню навіть можна побачити ледь помітний животик, який вкотре підтверджує її третю вагітність.

Нагадаємо, що новина про очікування третьої дитини в сім’ї принца Вільяма та Кейт Міддлтон з’явилась на початку вересня на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу у Twitter. На перших тижнях вагітності Кейт також страждала на сильний токсикоз, який супроводжує її вже третю вагітність підряд.