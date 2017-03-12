Вагітна співачка потрапила в серйозне ДТП

Американська співачка Сіара потрапила в аварію на своєму автомобілі.

Про це повідомляють на TMZ.

Сіара змусила понервувати своїх шанувальників. Зірка їхала на своєму Mercedes, коли в неї врізався водій на Volvo.

На щастя, ніхто не постраждав. За словами очевидців, водіям вдалося порозумітися ще до приїзду правоохоронців.

На відео можна спостерігати за реакцію Сіари. Співачка змогла зберегти самовладання і спокійно поставилася до того, що трапилося.

Про стан своєї жінки у своєму Twitter повідомив її чоловік Расселл Вілсон:

Momma Wilson & Baby Wilson are feeling great! God is good! ?????? — Russell Wilson (@DangeRussWilson) 10 березня 2017 р.

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