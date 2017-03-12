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Вагітна співачка потрапила в серйозне ДТП

15:38, сьогодні 1138 Читать новость на русском
Сіара
Сіара / Фото з відкритих джерел

Американська співачка Сіара потрапила в аварію на своєму автомобілі.

Про це повідомляють на TMZ.

Сіара змусила понервувати своїх шанувальників. Зірка їхала на своєму Mercedes, коли в неї врізався водій на Volvo.

На щастя, ніхто не постраждав. За словами очевидців, водіям вдалося порозумітися ще до приїзду правоохоронців.

На відео можна спостерігати за реакцію Сіари. Співачка змогла зберегти самовладання і спокійно поставилася до того, що трапилося.

Про стан своєї жінки у своєму Twitter повідомив її чоловік Расселл Вілсон:

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Теги: LifeStyle Музика
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