Вагітними можуть стати навіть чоловіки: у Вінниці відкрили незвичний "Музей науки"

У Вінниці відкрили дуже незвичний "Музей науки", в якому можна створити блискавку, виміряти швидкість звуку та навіть відчути на собі, що таке вагітність.

Про це повідомляє "5 канал".

Так, один з відвідувачів, батько двох дітей Віталій Пилипенко, розповів, що раніше не здогадувався, як важко було його дружині, коли була вагітною.

Читайте також: 9 українських вчених, винаходами яких користується весь світ

"Живіт трошки тягне і якась важкість у животі однозначно. А так, в принципі, нічого. Ну, 9 місяців, звичайно, тяжко. Шнурки нереально зав'язати, сісти із задоволенням", – поділився відчуттями чоловік.

У цьому музеї також можна детально розгледіти скелет та тіло людини.

Загалом у музеї зібрали понад півтори сотні експонатів, які презентують 10 наукових напрямків. Усі експонати можна торкатися руками.