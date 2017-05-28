Вагітними можуть стати навіть чоловіки: у Вінниці відкрили незвичний "Музей науки"

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У Вінниці відкрили дуже незвичний "Музей науки", в якому можна створити блискавку, виміряти швидкість звуку та навіть відчути на собі, що таке вагітність.
Про це повідомляє "5 канал".
Так, один з відвідувачів, батько двох дітей Віталій Пилипенко, розповів, що раніше не здогадувався, як важко було його дружині, коли була вагітною.
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"Живіт трошки тягне і якась важкість у животі однозначно. А так, в принципі, нічого. Ну, 9 місяців, звичайно, тяжко. Шнурки нереально зав'язати, сісти із задоволенням", – поділився відчуттями чоловік.
У цьому музеї також можна детально розгледіти скелет та тіло людини.
Загалом у музеї зібрали понад півтори сотні експонатів, які презентують 10 наукових напрямків. Усі експонати можна торкатися руками.