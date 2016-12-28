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Вакарчук: У Донецькому аеропорту стоять ті, хто не можуть там не бути

00:30, сьогодні 742 Читать новость на русском
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / Getty Images

У донецький аеропорт люди йшли з іншою мотивацією.

Таку заяву зробив фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук на заході Reforms Night, де він був одним зі спікерів, передає Platfor.ma.

Ще один приклад з новітньої історії – донецький аеропорт. Згадайте кіборгів. Вони свідомо поставили себе в умови, коли відступу бути не може. До речі, добровільно. Особливо в останні місяці було дуже важко тримати оборону. Вони боялися померти, як і всі. У них теж дома були сім’ї. Але вони тримались так довго, тому що всі разом дуже хотіли жити, вірили один одному, а головне – вірили в те, що вони робили там,
– зазначив він.

На думку митця, державник успішний тільки тоді, коли виконуються такі умови: перша – він вірить, що те, що він робить, є найголовнішим в його житті, друга – поруч з ним є достатня кількість людей, які вірять в те саме, що і він.

Довіра в такій спільноті має бути беззаперечною. Повертаючись в сьогодення, якщо солдат хоче стати офіцером, йому для цього не потрібно йти в донецький аеропорт. Йому для цього потрібно йти працювати в генеральний штаб. Там він швидше стане офіцером. В аеропорту стоять ті, хто не можуть там не бути,
– підкреслює музикант.

Також лідер ОЕ зауважив, що в донецький аеропорт люди йшли з іншою мотивацією.

Коли ті, хто йдуть на державну службу, йдуть захищати донецький аеропорт, вони спочатку мають його звільнити. Панове кар’єристи або люди, які шукають цікавого життя, почекайте. Колись його звільнять, вам знайдеться робота – чистити сміття, розбирати завали, вікна вставляти, установлювати нову полосу. Всі ці речі будуть робити кар’єрні професіонали, але звільнятимуть аеропорт тільки за покликом серця і вірою,
– заявив співак.

За його словами, сьогодні потрібно в’язатись в бійку, а потім з’являтимуться лідери, однак зброєю має бути здоровий глузд і відкритість, а також дуже хитрий і гнучкий розум.

Простими словами: поки ми не перестанемо безбожно лицемірити і брехати, енергія, яка потрібна для того, щоб підняти цю країну і зробити її успішною, буде для нас непідйомна. Ми не зможемо це зробити, тому що негативна інформація збільшує ентропію і енергія, яка потрібна для того, щоб змінити цю ситуацію, повинна бути безмежною. Будь-який фізик вам це скаже. Правда, навіть маленька і проста, може змінити цю країну. Не бійтесь жертвувати кар’єрами заради правди. Будьте піонерами у цій імперії обману,
– резюмував Вакарчук.

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Теги: LifeStyle Україна Реформи Війна на Донбасі Політика Музика Святослав Вакарчук
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