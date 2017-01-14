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Вакарчук здивував коментарем щодо заборони "Дождя" в Україні

14:49, сьогодні 119285 Читать новость на русском
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / Viva!

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вважає, що телеканали повинні виконувати закони країни, у якій вони транслюються.

Таку думку він вислови у програмі "Козирєв Online" на телеканалі "Дождь".

"Будь-яке ЗМІ, яке діє на території будь-якої країни, не тільки ЗМІ, будь-яка інша організація або структури, зобов'язані керуватися законами і приписами, чинними на території цієї країни. Це повною мірою стосується України, так що мені тут додати нічого", – сказав Вакарчук.

Чи можливе скасування заборони на ретрансляцію російського каналу в Україні незабаром, лідер Океану Ельзи відповів так:

Колись Соломон сказав: "Все пройде, і це теж". На жаль, до мудрості великого Соломона мені нема чого додати. Мені здається, всім розумним людям і так все зрозуміло, тут нічого коментувати

Також Святослав Вакарчук поділився приємними спогадами, пов'язаними з телеканалом "Дождь".

"Завжди згадую концерт у Шереметьєво групи "Океан Ельзи", телемости, пов'язані з сумними подіями, такими, як вбивство Бориса Нємцова. І взагалі все, що ми обговорювали, і те, що було важливо чути українським глядачам", – додав музикант.

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Нагадаємо, через те, що телеканал "Дождь" визнає Крим російським, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала українських провайдерів припинити його ретрансляцію.

На каналі заявили, що змушені так робити згідно з російським законодавством.

У зв’язку з цим МЗС Росії пригрозило, що звернеться в ОБСЄ.

Теги: Україна Новини Росії Політика Україна-Росія Святослав Вакарчук ЗМІ Медіа
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