Вакарчук зворушив піснею для воїнів АТО в Нью-Йорку: з'явилося відео

Популярний український гурт "Океан Ельзи" виступила в Нью-Йорку в рамках туру по Канаді і США.

Під час концерту Вакарчук зворушив глядачів, присвятивши виконання пісні "Мить" українським воїнам АТО, які захищають рідну країну.

Я не можу не заспівати пісню, про яку думаю кожен день. Не можу промовчати про ті події, які зараз відбуваються на сході України. Хочу виконати композицію про людей, які захищали і захищають нашу рідну країну. Вони стоять там заради нас,

– сказав музикант перед виконанням пісні.

Також на сцені Вакарчук розгорнув український прапор.

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В залі також багато хто мав із собою жовто-блакитний стяг.